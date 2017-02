The All-time Best Oscars Dresses

Now that the nominations are out, the countdown is on to the most highly-anticipated red carpet event of the year, and the fashion on display never fails to delight. Here are some of our favourite dresses ever to sashay down the Oscars red carpet...

Rachel McAdams in (2016)

Our girl - Saoirse Ronan in Calvin Klein last year

Emma Stone in Elie Saab (2015)

Lupita Nyong'o in Prada (2014)

Kate Hudson in Versace (2014)

Cate Blanchett in Armani Privee (2014)

Jennifer Lawrence in Dior (2014)

Michelle Williams in Louis Vuitton (2012)

Octavia Spencer in Tadashi Shoji (2012)

Penelope Cruz in Armani (2012)

Natalie Portman in vintage Christian Dior (2012)

Gwyneth Paltrow in Tom Ford (2012)

Mila Kunis in Elie Saab (2011)

Halle Berry in Marchesa (2011)

Jennifer Lawrence in Calvin Klein (2011)

Cameron Diaz in Oscar de la Renta (2010)

Sandra Bullock in Marchesa (2010)

Anne Hathaway in Marchesa (2008)

Nicole Kidman in Balenciaga (2007)

Cate Blanchett in Valentino (2007)

Reese Witherspoon in vintage Christian Dior (2006)

Michelle Williams in Vera Wang (2006)

Angelina Jolie in Marc Bouwer (2004)

Charlize Theron in Gucci (2004)

Kate Hudson in Donatella Versace (2003)

Halle Berry in Elie Saab (2002)

Angelina Jolie in Versace (2000)

Gwyneth Paltrow in Ralph Lauren (1999)

Tyra Banks in Halston (1998)