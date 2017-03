D’fhéadfá a rá gur ag club beag tuaithe i gContae Dhoire atá scéal spórt na bliana. Idir foirne na mban agus foirne na bhfear, tá club Éiméid, Sleacht Néill ar bhóthar a leasa le bliain anuas.

Níos luaithe an mhí seo, d’ardaigh Aoife Ní Chaiside, captaen fhoireann camógaíochta Shleacht Néill, corn Bhill agus Agnes Uí Chearúil thar cheann a foirne, i bPáirc Uí Chrócaigh.

Cuirtear síos ar an gclub beag taobh leis an gCarn, i gcontae Dhoire mar nead speisialta cultúrtha agus deir Aoife go bhfuil ‘na fréamhacha agus an spiorad Gaelach sin go domhain ionainn’. Tá sí den tuairim ‘go gcuireann sin leis an ghrá atá againn dár gcultúr agus gach rud Gaelach’.

Ba bhliain eisceachtúil a bhí ann don chlub ar bhealaí éagsúla, cé go raibh rath ar fhoirne éagsúla an chlub, cailleadh Tomás Ó Caiside, athair Aoife, Bróna agus Eilís agus comhbhainisteoir na foirne le linn na bliana freisin.

Luann Aoife go bhfuil ‘cuid mhór’ foghlamtha aici ‘maidir le spóirt, maidir leis an chine daonna, maidir le brón agus maidir le caidreamh idir daoine’, ach go gcreideann sí go láidir i bhfocail Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Aogán Ó Fearghail ‘Seachas rud ar bith eile, téann an spóirt chuig croílár caidrimh idir daoine' agus gurb é 'an spórt an teanga idirnáisiúnta'.

Tharraing cluiche ceannais na bliana seo idir Sarsfields agus Sleacht Néill an lucht féachana ba mhó a taifeadadh ag cluiche camógaíochta go nuige seo agus dar le hAoife, léiríonn sé an dul chun cinn atá déanta ina club féin ach nochtann sí nach bhfuil an chothromaíocht inscne ann go fóill ‘ag an leibhéal is airde’.



Feictear di gurb é ‘an chéad chéim eile ná na cluichí a bheith ar fáil ar an teilifís beo.’ le cur le feasacht an phobail faoin gcamógaíocht.

Admhaíonn an captaen go dtagann brú óna comhimreoirí arbh iad a deirfiúracha iad, ó am go chéile ‘muna bhfuil tú ag traenáil chomh maith sin, bíonn na deirfiúracha ag tabhairt amach duit mar gheall nach bhfuil tú ag cur go leor iarrachta isteach!’

Díríonn Aoife ar ar nithe bunúsacha agus í ag cur comhairle ar imreoirí eile; ‘Caithfidh tú a bheith díograiseach, ag iarraidh feabhsú agus ag iarraidh na himreoirí eile a fheabhsú fosta. Creid gur féidir le gach uile rud tarlú agus tarlóidh sé!’

Leanfar le scéal Shleacht Néill an tseachtain seo chugainn nuair a bheidh Aoife, Eilís agus Bróna agus go leor, leor eile ón gceantar maguaird ar ais i bPáirc an Chrócaigh ar Lá ‘le Pádraig le tacú lena ndeartháir, Seán a bheas ag imirt peile in éadan Chrócaigh, Chill Airne ag Cluiche Ceannais na gclubanna